مستشفى الجامعة بالشارقة يدشّن مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح مستشفى الجامعة في الشارقة مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل، والذي يضم كلاً من الدكتور سونغ جون بارك، استشاري جراحة العظام، والدكتور داي وون تشو، استشاري جراحة العمود الفقري، إلى جانب فريق من المعالجين الطبيعيين وأخصائيي إعادة التأهيل والممرضات المتخصصات.

وستشهد المرحلة المقبلة تقديم المركز لروبوت جراحي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى إطلاق مركز إعادة تأهيل للشفاء السريع من آلام المفاصل والعظام والعمود الفقري.

وسيقوم المركز أيضاً بتقديم جراحات العمود الفقري بالمنظار، والتي يتم إجراؤها عن طريق جرح لا يتجاوز طوله 1 سم، ما يضيف قيمة بارزة إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة في دولة الإمارات.