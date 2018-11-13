%46 ارتفاع معدل الولادات في أبوظبي خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت إمارة أبوظبي 39 ألفاً و392 حالة ولادة خلال عام 2017 بزيادة مقدارها 46 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية وذلك بحسب التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي.

وجاء معدل المواليد عام 2017 للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي السكان 29,6 و9,4 و13,6 مولوداً لكل 1000 من السكان على التوالي.

وحافظت الإمارة في عام 2017 على معدل الوفيات «الخام» الذي بلغ 1,1 لكل ألف من السكان في حين بلغ إجمالي حالات الوفيات المسجلة 3 آلاف و262 حالة جاء أكثر من نصفها في مدينة أبوظبي بحكم استحواذها على أكبر نسبة من السكان مقارنة ببقية مناطق الإمارة.

ويشير التقرير إلى أن معدل الوفيات بالنسبة للمواطنين انخفض خلال العام الماضي بشكل ملحوظ وبنسبة 12% مقارنة بعام 2006 الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع متوسط الأعمار المتوقع للمواطنين عند الولادة إلى 78,2 سنة.

وإن معدل الوفيات العمري للمواطنين يشير إلى معدل أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث في جميع المراحل العمرية وتزداد الفروق في معدل الوفيات العمرية بين الذكور والإناث في الأعمار بين 15 و30 سنة والأعمار أكثر من 40 سنة.

وبلغ عدد سكان الإمارة 2 مليون و908 آلاف و173 نسمة حتى منتصف 2016 فيما بلغ عدد المواطنين 551 ألفاً و535 نسمة، منهم 51,24 بالمائة ذكور، و48,76 بالمائة إناث.