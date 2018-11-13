جامعة الشارقة تستضيف المؤتمر الدولي للصيدلة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تستضيف جامعة الشارقة المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب بالتعاون مع المؤتمر الإماراتي الألماني الـ 6 ورواق عوشة بنت حسين الثقافية، بمشاركة 130 جهة من 30 دولة خلال الفترة من 18-21 نوفمبر الجاري.

أعلن ذلك الدكتور عبد الله خلفان الكندي رئيس المؤتمر في مؤتمر صحافي عقد يوم، أمس، في فندق راديسون بالشارقة، وقال: «إن الحدث خلاصة مجهود مضنٍ هدفه الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتجويدها، بحيث تتحول الإمارات إلى وجهة سياحية علاجية يقصدها المرضى من شتى أنحاء العالم».وأوضح، أن النسخة الثانية من المؤتمر ستنعقد بحضور ومشاركة قرابة 30 مسؤولاً في الصحة من داخل الدولة وخارجها وشركات أدوية ومصانع ومراكز علاجية .