حاكم رأس الخيمة يتسلم جائزة "القائد صاحب الرؤية"

المصدر: البيان الالكتروني

تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة جائزة "القائد صاحب الرؤية" في حفل توزيع جوائز أربييان بزنس الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في النخلة، دبي ليلة أمس.

وفي كلمة لسموه، شكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وأبناء رأس الخيمة ولكل من أسهم في إثراء تجربته وألهمه على مر السنين.

وقال سموه إن سكان رأس الخيمة، من المواطنين والمقيمين، يساهمون في جعل الإمارة مكانًا رائعًا للعيش والعمل، كما تكرم هذه الجائزة التقدم الذي حققته رأس الخيمة في السنوات الأخيرة."

#سعود_بن_صقر_القاسمي يتسلم جائزة "القائد صاحب الرؤية في حفل توزيع جوائز أريبيان ويهدي الجائزة لأبناء رأس الخيمة https://t.co/9Pl9ZNGwse#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J7HrKmWjPQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وأضاف سموه: "أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنشأت بيئة آمنة ومزدهرة للناس من جميع أنحاء العالم. فمن غير رؤية قيادتنا، لما أصبحت الدولة هذا البلد العظيم الذي ننعم به اليوم.

يريد بعض الأشخاص تحقيق أهداف في حياتهم ... ولكن الأهم من ذلك هو وضع علامة للأجيال القادمة وهذا ما أسعى لتحقيقه.

إن أعمارنا كبشر محدودة ... لكن يجب أن يكون نجاح رأس الخيمة مستمر ولا نهاية له بإذن الله."

وبدوره قال علي عكاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آي تي بي الإعلامية: "يعد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. المثال الأفضل "للقائد صاحب الرؤية" حيث تطوّرت تحت قيادته رأس الخيمة وأصبحت وجهة اقتصادية متنوعة، استقطبت أكثر من مليون سائح هذا العام فقط.

لقد تطورت وإزدهرت الإمارة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل منظومة تشريعية محكمة، وسعي جميع الدوائر الحكومية جاهدة لتحقيق أهدافها المستمدة من رؤية صاحب السمو.

لكن أكثر ما يثير الإعجاب هو الشغف والعزيمة والدافع الحثيث للنمو لدى صاحب السمو كل يوم، في الوقت الذي يحفز فيه فريق عمله على تحقيق نجاح أكبر. "

وقال جيريمي لورانس، مدير التحرير في أريبيان بزنس:

""عندما اجتمع فريق التحرير لدينا قبل ستة أشهر للنظر في المرشحين لجوائز هذا العام ، قضينا ساعات في مناقشة كل اختيار مع استثناء واحد فقط.

جائزة "القائد صاحب الرؤية" حيث كان إختيار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بديهي وفوري لكل عضو من أعضاء فريق التحكيم فإن إنجازاته العظيمة وقيمه التي يعمل بها ورؤيته وقيادته فسموه نموذج لنا جميعًا".