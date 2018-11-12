"الموارد البشرية والتوطين": ترشح 461 مواطناً للتعيين لدى 98 شركة

المصدر: وام

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين انها تنسق مع 98 شركة للوقوف على اجراءاتها التي ستتخذها للمفاضلة بين 461 مواطنا ومواطنة ترشحوا للتعيين لديها بعد أن اجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال ثلاثة أيام مفتوحة للتوظيف نظمت في كل من دبي والشارقة وأم القيوين في إطار مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة.



وتستهدف المبادرة التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بواقع ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين اضافة الى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة وذلك خلال 100 يوم.

وقال سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية أن المرشحين للتعيين لدى الشركات المعنية يشكلون نحو 64 في المائة من مجموع المواطنين والمواطنات الذين شاركوا في الأيام الثلاثة المفتوحة للتوظيف وعددهم 730 باحثا عن العمل حصل 13 منهم على عروض للعمل وذلك تمهيدا لتوقيع العقود وفقا للإجراءات المتبعة.

وأضاف أن مسؤولي الشركات المشار اليها اجروا نحو الفين و170 مقابلة وظيفية للمواطنين والمواطنات الذين شاركوا في أيام التوظيف والذين اجريت لغالبيتهم أكثر من مقابلة بهدف تعزيز فرصهم الوظيفية من خلال اتاحة المجال امامهم للتعرف على طبيعة الفرص المطروحة وكذلك اتاحة المجال للشركات للتعرف أكثر على قدرات الباحثين عن العمل المشاركين.

واشار إلى أن نحو 256 مواطنا ومواطنة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي اجريت لهم حيث سيتم اشراكهم في "برنامج تمكين" وفقا للاسباب التي تقف وراء عدم اجتيازهم لهذه المقابلات وبما يمكنهم من اجتيازها مستقبلا وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

يذكر أن برنامج " تمكين" تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع كليات التقنية العليا ويستهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لا يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال أيام التوظيف المفتوحة وذلك بهدف تطوير مهاراتهم لتسريع توظيفهم في القطاع الخاص وزيادة تنافسيتهم الوظيفية لتمكينهم في هذه الوظائف.

وكانت الدفعة الأولى من البرنامج ضمت 148 مواطنا ومواطنة تم منحهم الأولوية بالمشاركة في الأيام المفتوحة للتوظيف.

وأشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بكفاءة الباحثين عن العمل الذين ترشحوا للتعيين وحصلوا على عروض العمل خلال الايام الثلاثة المفتوحة للتوظيف ..مبديا في الوقت ذاته ثقته بحصول الآخرين ممن لم يجتازوا المقابلات الوظيفية على فرص العمل المناسبة مستقبلا خصوصا وانه سيتم اعدادهم بالشكل المطلوب في برنامج "تمكين".

وثمن مشاركة الشركات البالغ عددها 98 شركة في الأيام المفتوحة الثلاثة التي نظمت في كل من دبي والشارقة وأم القيوين.. مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع الى الزيادة في المشاركات خلال أيام التوظيف التي تواصل الوزارة تنظيمها بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل القطاعات الاربعة المستهدفة بتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الاخيرة.