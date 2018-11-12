الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي يزور "البيان"

المصدر: دبي – البيان

زار غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي "البيان" اليوم وكان في استقباله منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول لـ"البيان" ومديرو تحرير القطاعات في الصحيفة.

واطلع الغيث على دورة العمل والخطط المستقبلية والتطويرية في كل من قطاعي الصحافة الورقية والرقمية، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين شركة فلاي دبي و "البيان".

وخلال الزيارة ثمنت بوسمرة جهود شركة فلاي دبي في دعم الحركة السياحية والاقتصادية التي تشهدها دبي وذلك من خلال مواصلة الشركة تنفيذ خطتها التوسعية على الأرض وفي الأجواء.

وأكدت مواصلة العمل على توسيع آفاق التعاون مع الناقلة الرائدة بوصفها شركة وطنية متميزة ومساهماً حيوياً في قطاع النقل الجوي وقاطرة فاعلة لنمو حركة السياحة والتجارة في الاقتصاد الوطني.

ومن جهته اشاد غيث الغيث بجهود صحيفة "البيان" في تطوير الإعلام الوطني منذ انطلاقتها حتى اليوم، وأكد على أهمية المصداقية التي تتمتع بها الصحيفة التي تشهد انتشارا واسعا على الصعيد المحلي والإقليمي من خلال منصتها الرقمية.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على ضرورة ترسيخ العلاقات فيما بينهما، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة.