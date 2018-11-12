آخر تطورات الحالة الجوية الحالية على الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار بالتأثير على الدولة وتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات ورياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والبحر مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً مع السحب الركامية.

وحالياً تتواجد كتلة من السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة السرعة بالقرب من مطار آل مكتوم ومن المتوقع أن تكون حركتها باتجاه الشرق، وكذلك توجد حالياً خلايا من السحب الركامية على البحر وسط االخليج العربي ومن المتوقع أن تتحرك باتجاه السواحل والمناطق الشمالية من الدولة خلال الساعات الأربع القادمة يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة.

لذا: يحذر من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار وكذلك عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.