«الأرصاد»: الدولة تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

هطلت مساء أمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، شملت جزيرة أبوظبي ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد وما حولها ودمثة والفوعة في العين والرمس برأس الخيمة، وكانت غزيرة في أم الشيف بدبي ومكاسب في الظفرة، كما سقطت أمطار متوسطة على عدد من الجزر.

واستمر الطقس، أمس، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكوّن السحب الركامية الرعدية، وأظهرت خرائط الطقس وجود خلية للعاصفة الرعدية تتحرك في اتجاه الشرق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويأتي ذلك إثر تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مصحوبة برياح نشطة وقوية مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة، وعملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بصورة كبيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم وغداً على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية الغربية والجزر مصحوبة بأمطار غزيرة ومختلفة الشدة.

وأشار المركز إلى وجود امتداد منخفض جوي سطحي أدى إلى تكوّن السحب الركامية الممطرة، ومع وجود العاصفة الرعدية التي تحركت من وسط وغرب الخليج العربي في اتجاه الشرق في ساعات ما بعد الظهيرة بدأ تأثيرها على الجزر والمناطق الساحلية الغربية ثم امتدت إلى أبوظبي والمناطق الداخلية منها.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة، بلغت سرعتها أمس إلى 42 كيلومتراً في الساعة مع اضطراب الموج وارتفاعه من 7 ـ 9 أقدام أمس في الخليج العربي، فيما غطت السحب الركامية الممطرة أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية الغربية والجزر.

لا تعطيل للدراسة

بدوره أفاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة منحت إدارات المدارس صلاحيات لاتخاذ قرارات بتغييب الطلبة في حال سوء الأحوال الجوية، موضحاً أن حالة الطقس الحالية لا تستدعي تعطيل المدارس.

الإنذار المبكر

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر «تويتر»: «استطاعت الهيئة الوطنية الانتهاء من المرحلة الأولى لـ#المنظومة_الوطنية_للإنذار_المبكر بتفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة

بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتمكين الجهات من إرسال التحذيرات للجمهور».

وأضافت: «إن الإنذار المبكر نظام مختص بإرسال الرسائل التحذيرية عبر شبكات الاتصالات، لتصل للجمهور في الموقع المحدد على هواتفهم المحمولة في ثوانٍ، دون تأثير على أداء شبكات الاتصالات في الدولة».

إلغاء فعاليات

ونظراً لحالة الطقس السيئة تم إلغاء فعاليات وأنشطة مقامة في المناطق المكشوفة في الدولة، وتم وقف عرض برنامج المسرح الكبير بحديقة «أم الإمارات» بعد ساعة من بداية العرض ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح، كما تم وقف فعاليات مخيم الأطفال نظراً لشدة الرياح.

صلاحيات للمدارس لتغييب الطلبة عند الضرورة

تفعيل البث الخلوي على الهواتف المحمولة ضمن المرحلة 1 من منظومة الإنذار المبكر

تكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ بأبوظبي

رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستوى الجاهزية والاستعداد لتغيرات الطقس الحالية وهطول الأمطار بتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ وفرق المسطحات المائية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين؛ من خلال مراكز القيادة والتحكم في أبوظبي والعين والظفرة لضمان سلامة الجمهور، وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وأكدت مواصلة العمل مع الجهات المعنية، لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية وسرعة الرياح والأتربة؛ حفاظاً على سلامة الجميع، داعية الجمهور إلى متابعة النشرة الجوية للتعرف إلى حالة الطقس؛ تحسباً للتغيرات الجوية الطارئة.

ودعا قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة، واتباع قواعد وإجراءات السلامة.

وطالب السائقين عند وقوع حادث مروري بسبب المطر التواصل مع مراكز القيادة والتحكم على خط الطوارئ 999.

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور، بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية، ودعت في رسالة تحذيرية بعثت بها إلى الجمهور عبر الهواتف الذكية إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.