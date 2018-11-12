المصدر: دبي - البيان

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية حفل تخريج الضباط المنتسبين لدورة التفاوض الأمني المتقدمة التي عقدت لمدة أسبوع في فندق رافلز بإمارة دبي، تحت إشراف وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وحضر الحفل اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد راشد سعيد القيشي، رئيس لجنة التفاوض الأمني في وزارة الداخلية، والعقيد مصبح الغفلي، المنسق العلمي لدورة التفاوض الأمني المتقدمة.

وأشاد الفريق الشعفار بالدورة ومحاورها الهادفة لتأهيل المفاوضين، مؤكداً تماشي أهداف الدورة مع الأهداف العامة لاستراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان وضمان الجاهزية والاستعداد، كما أن الدورة ضمن الخطة المعتمدة في مجال تأهيل المفاوضين في كافة القطاعات الشرطية في الدولة.

كما شكر الفريق الشعفارالقيادة العامة لشرطة دبي على تعاونها المثمر والبنّاء لإنجاز وإنجاح الخطط والدورات التدريبية المشتركة، موجها بإضافة العنصر النسائي في الدورات القادمة.

ومن جانبه قال اللواء الغيثي: إن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تابع باهتمام محاور دورة التفاوض الأمني من خلال التقارير اليومية، موجهاً ببذل المزيد من الجهد والعطاء والاستفادة القصوى من مهارات الدورة لما لذلك من أهمية كبيرة في رفع مستوى مهارة المفاوضين، وتسليحهم بالخبرة.

مؤكداً ضرورة تبادل الخبرات وصقلها مع القيادات الشرطية العالمية التي لها باع طويل في التفاوض، موضحاً أن المؤسسات الأمنية في الدولة تعمل تحت راية واحدة ومظلة واحدة وهدف واحد.