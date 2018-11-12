دبي الذكية تشارك في الدورة الثامنة لـ«معرض المدن الذكية» في برشلونة

المصدر: دبي - البيان

تشارك دبي الذكية في الدورة الثامنة لـ«معرض المدن الذكية» في برشلونة، والذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري، ضمن وفد يضم 11 جهة حكومية وشبه حكومية، حيث يعد المعرض منصة سنوية رائدة تجمع قادة المدن الذكية من حول العالم، ويتيح الحدث الفرصة لدبي لاستعراض إنجازات التحول الذكي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نتائج التعاون المشترك بين جميع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «مع تكريس دبي مدينة ذكية بالكامل وريادتها في قطاع المدن الذكية، وبصفتها مركزاً دولياً للصناعات المستقبلية، نعمل في دبي الذكية على تكثيف جهودنا للمشاركة في الفعاليات رفيعة المستوى والمتخصصة مثل «معرض المدن الذكية» العالمي، لمشاركة نجاحنا وخبرتنا مع كبار الخبراء وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم، والاستفادة من خبراتهم لتطوير مبادراتنا وخدماتنا التي تتبنى التكنولوجيا وسيلة لنشر السعادة بين الناس في مدينتنا الذكية المستقبلية».