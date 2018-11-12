تثبيت أسعار 5500 صنف من السلع الغذائية

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

رفعت وزارة الاقتصاد إجمالي أصناف السلع ثابتة الأسعار في منافذ البيع بالدولة بنسبة 10%، ليصل إلى 5500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية للعام المقبل.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس أن الوزارة خاطبت منافذ البيع الرئيسة في الدولة، والتي تزيد على 700 منفذ رئيس وفرعي بمختلف أنحاء الإمارات بتثبيت أسعار 5500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال عام 2019، رغم تراجع أسعار كثير من السلع خلال العام الجاري بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%.

وأشار إلى أن الوزارة ستعقد مطلع العام 2019 عدة اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع للاتفاق على استراتيجية الأسواق خلال العام المقبل، والاتفاق على زيادة قوائم السلع المثبتة أسعارها إلى 5 آلاف و500 صنف، مع وضع قوائم هذه الأصناف في المداخل الرئيسة لمنافذ البيع، وإبرازها بصورة واضحة للمستهلكين .

وذكر أن الوزارة تعتزم بالتعاون مع منافذ البيع زيادة أجهزة «كاشف الأسعار»، لتحقيق مزيد من الضبط في عمليات البيع والتقليل من الأخطاء الواردة بين الأسعار الموجودة على أرفف المنافذ وبين الكاشير أثناء دفع المبلغ النهائي للسلع.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الأجهزة تستهدف تعريف المستهلكين بالأسعار الثابتة للسلع قبل التوجه لشرائها، إذ بدأت مبادرة أجهزة الكشف عن أسعار السلع قبل عامين من خلال وضع 300 جهاز لتصل إلى 4 آلاف جهاز وزيادتها بمعدل إلى 4500 جهاز خلال العام المقبل.