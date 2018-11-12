«الزراعة التجميلية» برأس الخيمة تنجز 12 مشروعاً لتطوير ميادين الظيت

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

أنجزت مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، 12 مشروعاً لتطوير ميادين منطقة الظيت، والتي تضم العديد من المراكز التجارية ومساكن المواطنين، بهدف تجميل مناطق الإمارة وخاصة الجديدة منها، ضمن استراتيجيتها التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، لدعم مقومات الحفاظ على البيئة ورفع معايير جودة الحياة.

وأشار سعيد علي الكاس نائب المدير التنفيذي للمؤسسة إلى تطوير 12 ميداناً في منطقة الظيت، واستخدام أحدث التقنيات في توفير المياه لأكثر من 70% من مياه الري بالطرق التقليدية بهدف حماية الموارد الطبيعية.

مؤكداً أن المشروع تم تنفيذه بمساحة 12 ألف متر مربع، وتخصيص 60% من المشروع للمسطحات الخضراء و40% للتشكيلات الصخرية والجمالية، التي أضفت على الميادين رونقاً مع حماية التربة بتقنيات تتضمن الحفاظ على مياه الري وعدم هدرها واستخدام الأشجار والنباتات المحلية والمستنبتة في مشاتل المؤسسة.

وأضاف أن المشاريع التطويرية التي تنفذها المؤسسة تشمل حديقة صقر العامة، وتتضمن زيادة عدد مواقف مركبات الزائرين وتطوير وزيادة مناطق الشواء والمظلات والألعاب حفاظاً على سلامة المستخدمين خصوصاً فئة الأطفال، في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الزوار خلال الفترة الحالية نتيجة لاعتدال الطقس وتوافر جميع الخدمات التي تلبي احتياجات العائلات داخل الحديقة.

خطط

يتضمن مشروع تطوير حديقة صقر زيادة عدد المقاعد والطاولات وسلال المهملات لتتناسب وحاجة المجتمع، ضمن الخطط المستقبلية لزيادة عدد رواد الحديقة، وإعادة هيكلة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع رؤية المؤسسة في محاكاة المناطق الطبيعية ذات الطبيعة المتنوعة، واستخدام تقنيات الري الآلي الذكي للتحكم في عمليات الري للحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه، إضافة لتقليل العمالة.