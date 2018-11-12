مناقشة مشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة عن السنة المالية 2019

المصدر: دبي- البيان

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة استعرضت بنود مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، كما استعرضت خلال اجتماعها العرض التقدمي حول تحليل الموازنة للجهات، وعلى أثرها وجهت اللجنة بإعداد بعض الاستفسارات للرد عليها من قبل الجهات قبل اجتماعها مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، بالإضافة إلى الاطلاع على الأوراق الفنية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.