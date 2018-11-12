حمدان بن زايد يزور المواطنين معيض الأحبابي وعبد الله الرميثي

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، كلاً على حدة، المواطنين معيض فهد الأحبابي وعبد الله عتيق الرميثي في منزليهما بأبوظبي. ورحب الأحبابي والرميثي وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهما.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تهم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. رافق سموه خلال الزيارتين عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر.