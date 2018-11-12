متابعة سير العمل في قطاع «مخالفي الإقامة» بالعوير في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي يرافقه مديرو مراكز الشرطة وعدد من كبار الضباط، بمقر قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، وذلك بحضور العميد عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام بقطاع متابعة المخالفين والأجانب.

وقال اللواء خبير خليل المنصوري: إن «إقامة دبي» قد حققت نقلة نوعية متميزة وواضحة بمختلف الإنجازات التي تحققت في مجال عملها، وثمّن التعاون القائم بين الطرفين والذي يسهم في تحقيق أهداف الطرفين والأهداف الاستراتيجية.

تفتيش

جاء ذلك خلال برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة وقطاعات إقامة دبي، حيث بدأ اللواء محمد المري جولته التفتيشية باستعراض طابور التفتيش العام، ثم بعد ذلك اطلع على إدارات قطاع متابعة المخالفين والأجانب تضمنت إنجازات وإحصاءات ومبادرات خلال العام الجاري، مع الوقوف على التحديات والخطط المستقبلية لإخضاع تلك التحديات للحفاظ على وتيرة التميز والسعي إلى الارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير؛ نظير التعاون المثمر في دعم جهود الطرفين لتعزيز مستوى الأمن في إمارة دبي.

كما قد تم تكريم المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام، رئيس نيابة الجنسية والإقامة وأعضاء نيابة الجنسية والإقامة على جهودهم وتعاونهم المستمر مع إقامة دبي.

مهام

اصطحب اللواء المري وفد شرطة دبي في جولة تفقدية، اطلع الوفد خلالها على مهام قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وعرج الوفد بعدها على صالات مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، واطلع على المرافق المهيئة لاستقبال مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم.