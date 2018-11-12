300 متطوع يشاركون في تنظيف شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان

شارك 300 متطوع من المنظمات التعاونية والخاصة والجمهور عامة في اليوم العالمي لنظافة الشواطئ الثالث والثلاثين في 9 نوفمبر الجاري، والذي نظمته بلدية دبي للعام الرابع على التوالي، ويعتبر أكبر جهد تطوعي ليوم واحد في العالم لإزالة النفايات من المناطق الساحلية والقنوات المائية في دبي.

وخلال المبادرة أطلق خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة 8 من القرش السجادي العربي (اليريور) بالتعاون مع شركة اتلانتس-نخيل في محمية جبل علي للأراضي الرطبة لتعزيز الحياة البحرية في المحمية والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به.

كما ساهم المتطوعون في إنشاء قاعدة بيانات عن الحطام البحري، والتي يمكن استخدامها لاطلاع صانعي القرارات والسياسات على تحديد الحلول اللازمة للمشكلة، حيث تم إزالة 1.6 طن من القمامة على طول امتداد أربعة كيلومترات على الشريط الساحلي لمحمية جبل علي للأراضي الرطبة .

وقالت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة ببلدية دبي: «نحن ممتنون للغاية لجميع المتطوعين الذين ساهموا في عملية التنظيف، ونحتاج إلى مزيد من الوعي حول مشكلة تلوث المحيطات بالبلاستيك».