سيف بن زايد يلتقي رؤساء وفود الاتحاد العربي للمحاربين القدماء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مقر وزارة الداخلية؛ وفداً يمثل رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ27 للاتحاد العربي للمحاربين القدماء، وضحايا الحرب، المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 13 من شهر نوفمبر الحالي، وتستضيفها جمعية العسكريين المتقاعدين الإماراتية.

وتبادل سموه مع الحضور خلال اللقاء عدداً من المواضيع تتعلق بعمل الجمعية، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والجمعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط بالوزارة.