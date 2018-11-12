حامد و خالد بن زايد يحضران أفراح الشامسي والظاهري

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حفل الاستقبال، الذي أقامه مبارك خلفان بن كنه الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة عبيد نخيرة سعيد الظاهري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح بالعين الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن علي بن أرحمة الشامسي عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وعدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وأقارب العروسين. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.