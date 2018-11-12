شرطة أبوظبي تراجع مؤشرات الأداء السنوية ومستهدفاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، اجتماع لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي، بحضور اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات في شرطة أبوظبي ومدير عام الدفاع المدني بأبوظبي وعدد من كبار الضباط.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء السنوية ومستهدفاتها وخطط تحقيقها، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي واستعراض الجهود الحالية لفرص التحسين والتطوير وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

وأكد اللواء الرميثي أهمية مواصلة الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع مشيداً بمبادرات القطاعات الشرطية والأفكار والخطط التي تعزز من مستوى تطوير وتحسين الخدمات. وقدم اللواء الرميثي الشكر والتقدير للجنة على جهودها المستمرة للتطوير والتحسين.