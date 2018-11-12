21 مليون راكب نقلهم ترام دبي خلال 4 سنوات

المصدر: دبي-البيان

نقل ترام دبي (20,879,564) راكباً منذ تدشين المرحلة الأولى منه بتاريخ 11 نوفمبر 2014، إلى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري عبر (11) محطة، هي: أبراج شاطئ جميرا 1، وأبراج شاطئ جميرا 2، وأبراج بحيرات جميرا، ودبي مارينا مول، ومرسى دبي، وأبراج المارينا، والميناء السياحي، ومدينة دبي للإعلام، ونخلة جميرا، وقرية المعرفة والصفوح.

ويبلغ طول خط الترام (10,6) كيلو مترات. مسهماً في تخفيض البصمة الكربونية بنسبة (81 %) منذ تدشينه.

قال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات : "يعتبر ترام دبي، إضافة نوعية لمنظومة المواصلات العامة في إمارة دبي، ووسيلة تنقّل جديدة، تغطي أكثر المناطق جذباً للسيّاح والزوار والسكان، على حد سواء، فهو وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة".

وأضاف: "لقد أسهم الترام بشكل واضح في التكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، والتقليل من الازدحام المروري، لا سيما في المناطق التي تغطيها هذه الخدمة الحيوية، هذا بالإضافة إلى أن الترام يُعتبر وسيلة نقل سياحية متطوّرة، تعزّز الوجه السياحي والترفيهي لإمارة دبي.

ويرتبط ترام دبي مع مترو دبي في محطتين على شارع الشيخ زايد، محطة داماك العقارية ومحطة أبراج بحيرات جميرا، الأمر الذي عزّز التكامل بين وسيلتي النقل المتطورتين، وهما الترام والمترو، حيث انتقل بين هاتين الوسيلتين (10) ملايين و(715) ألفاً و(568) راكباً خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى سبتمبر 2018، فيما تنقّل بين الترام والحافلات العامة خلال الفترة ذاتها (232) ألفاً و(323) راكباً ".