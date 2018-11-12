«صحة دبي» تشكل لجنة لتقييم الأعمال المشاركة بجائزة أفضل بحث علمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم عن تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بتقييم الأبحاث المشاركة بجائزة أفضل بحث علمي عن الإنجازات الصحية والطبية في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي كانت الهيئة أطلقتها خلال شهر يوليو الماضي ضمن مبادراتها المتعددة بمناسبة احتفاء الدولة بعام زايد.

وتضم لجنة التحكيم التي يرأسها الدكتور جمعة بالهول في عضويتها كلاً من الدكتور خليل قائد، والدكتور عبدالخالق عبدالله، والدكتورة منى بو فروشة الفلاسي والدكتورة فتحية المازمي.

وقال خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، رئيس لجنة عام زايد بهيئة الصحة بدبي: «إن الجائزة تلقت أكثر من 20 بحثاً علمياً خلال الفترة السابقة، وتم اختيار 14 منها كبحوث مطابقة لمعايير الجائزة المتمثلة باتباع الأسلوب العلمي التحليلي الشمولي، ومعالجة الموضوع بطريقة علمية منهجية، والاعتماد على المصادر والمراجع البحثية المتخصصة، وخلو الأبحاث من الأخطاء اللغوية والكتابية وغيرها من المعايير التي تضمن الخروج بمادة يمكن الاعتماد عليها لاحقاً كمرجع للباحثين والمهتمين».

وقال الجلاف: «إن لجنة التحكيم عقدت اجتماعها الأول، الأسبوع الماضي، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة حيث تعكف اللجنة على دراسة وتقييم وفرز الأبحاث المستوفية لشروط الجائزة ليتم اختيار 3 أبحاث فقط كأبحاث فائزة يتم الإعلان عنها خلال الحفل الختامي للجائزة في الربع الأخير من ديسمبر المقبل».

وقال الجلاف إن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات الصحية التي تحققت في عهد الشيخ زايد، رحمه الله، وإظهار مدى اهتمامه الخاص بصحة الإنسان وسلامته، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية في ربوع الدولة، وتطور المنشآت الطبية بوجه عام، إضافة إلى دوره وإسهاماته المتعددة في بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية المنتشرة في مختلف دول العالم.

كما تهدف الجائزة إلى إثراء المحتوى العلمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بأبحاث متخصصة، تلبي احتياجات الأكاديميين والباحثين والطلبة من الدراسات المتخصصة، وحاجتهم كذلك إلى تنويع مصادر المعرفة.