أمل القبيسي تبحث مع مسؤول صيني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: الصين - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها ليو جيان رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمقاطعة جيانغ سو سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين بما يحقق التواصل الحضاري والثقافي وتنمية العلاقات في القطاعات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى تنسيق المواقف على مختلف الصعد.

وأكدت معاليها خلال اللقاء - الذي يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد المرافق لجمهورية الصين الشعبية - أهمية تعزيز التعاون المشترك على مستوى العمل البرلماني والتشريعي والتنسيق في المؤتمرات والمحافل الدولية، وتوثيق العلاقات السياسية والدبلوماسية، ما يساعد في الدعم المتبادل وتطابق وجهات النظر في المحافل الدولية والإقليمية، ونوهت بدور المجلسين في المحافل الدولية ومواقفهما الداعمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه رحب ليو جيان بمعالي رئيسة المجلس والوفد المرافق، وأشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين البلدين الصديقين وقال: إن مقاطعة جيانغ سو من المقاطعات المتقدمة في الصين وتعتبر الأولى من حيث المقاطعات الصينية من حيث عدد السكان وحجم اقتصادها يعادل 10% من حجم الاقتصاد الكلي للصين، وتعتبر قاعدة مهمة ومتقدمة في العديد من المجالات خاصة التكنولوجيا والتعليم، وبلغ عدد الجامعات والمعاهد بها 176 جامعة ومعهدا.

وقد وجهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي دعوة رسمية ليو جيان لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي وأعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة.

زيارة

كما زارت معالي الدكتورة أمل والوفد المرافق سور الصين العظيم أحد المعالم الرئيسية في التاريخ الإنساني، خلال زيارتها الرسمية لجمهورية الصين الشعبية التي بدأت يوم السبت الماضي.

وقامت معاليها بجولة ووفد المجلس المرافق لها في أجزاء من السور الذي بني على مراحل عمرها أكثر من ألفي عام ويمتد عشرات الآلاف من الكيلومترات.

واستمعت من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول السور وتاريخ بنائه وأهم المعالم الأثرية التي يتضمنها السور من قلاع وأبراج مراقبة، مشيرين إلى أن بناء سور الصين العظيم تم في تضاريس مختلفة وهو يمر عبر الجبال والصحراء ويقطع الأنهار، ويختلف الهيكل المعماري للسور ففي كل من منطقة بني حسب تضاريسها.

وعقب الزيارة سجلت معاليها كلمة في سجل التشريفات عبرت فيها عن سعادتها وأعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي بزيارة سور الصين العظيم إحدى عجائب الدنيا السبع بما يحتويه من معالم تاريخية وحضارية تمتد إلى أكثر من ألفي عام. ويعتبر مشروعا نادرا في التاريخ المعماري البشري.

مأدبة

أقامت اللجنة الدائمة بمجلس النواب الصيني عن مقاطعة جيانغ سو مأدبة عشاء تكريما لمعالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق. كان في استقبال معاليها ووفد المجلس وي جو كيا نج نائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس النواب الصيني عن مقاطعة جيانغ سو وقادة المدينة وعدد من البرلمانيين عن المقاطعة.