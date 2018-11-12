محمد بن زايد يبارك اتفاقية الامتياز الاستراتيجي بين «أدنوك» و«توتال»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية.

وبحث سموه والرئيس التنفيذي لــ«توتال» ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ إمكانات وفرص التعاون بين «توتال» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة، وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم في جوانبه كافة.

وبارك سموه ــ خلال اللقاء ــ اتفاقية الامتياز الاستراتيجي التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس - نيابة عن حكومة أبوظبي - مع شركة «توتال» في حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية، والتي تعد خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030.. متمنياً سموه للجانبين التوفيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون المشترك.

كما تبــادل سمــوه وباتريك بويانيه وجهات النظر بشأن عدد مــن المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتهــا، ومحمــد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.