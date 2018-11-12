استعراض خدمات المنصة الرقمية لإدارة الكاتب العدل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت دائرة القضاء في أبوظبي اجتماعاً مع المحامين المسجلين لديها، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تطوير العلاقة البينية لمكونات المنظومة القضائية والقانونية، وتعزيز المشاركة الفعالة لقطاع المحامين في تحسين الخدمات القضائية والعدلية، وصولاً إلى تقديم خدمات قضائية وعدلية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكان الاجتماع، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي في أبوظبي، تضمن عرضاً حول خدمات المنصة الرقمية لإدارة الكاتب العدل، التي توفر إمكانية تحضير (47) معاملة عدلية وتوثيقية ذاتياً عبر أجهزة مزودة بقارئ هوية، ما ساهم في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، والحد من الازدحام في فروع الكاتب العدل، وتقليل وقت انتظار المتعاملين. كما قدم المحامون وجهات نظرهم نحو تطوير وتحسين خدمات الكاتب العدل الموجهة لهم.

وأكدت دائرة القضاء خلال الاجتماع، حرصها على تعزيز وتنمية شراكتها مع قطاع المحامين بما يخدم المصلحة المشتركة، ويساهم في الارتقاء بمهنة المحاماة، باعتبارها القضاء الواقف وأحد شركاء الدائرة في خدمة المجتمع. مشيرةً إلى أهمية التواصل والتشاور الدائم مع المحامين للوقوف على تطلعاتهم نحو تقديم خدمات نوعية للمتعاملين.