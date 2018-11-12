مكتوم بن محمد يعزي في وفاة علي الإمام ومبارك المزروعي

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة القاضي في محاكم دبي علي الإمام. جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس عزاء الفقيد في دبي حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى نجل وذوي المرحوم بإذن الله، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر والسلوان.

وإلى ذلك قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في وفاة مبارك خلفان المزروعي، إذ قام سموه بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة المرموم في دبي صباح أمس وقدم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.