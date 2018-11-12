95 ورقة بحثية في مؤتمر الشارقة الدولي لفيزياء الجسيمات

المصدر: الشارقة ـــ البيان

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل افتتاح مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة الشارقة، وذلك في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية، حيث يعرض ضمن الجلسات البحثية والعلمية للمؤتمر أكثر من 95 ورقة بحثية، تتناول أحدث الاكتشافات العلمية في فيزياء الطاقة العالية، والجسيمات وفيزياء الكون والفضاء.

وكرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ولي عهد ونائب حاكم الشارقة المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية، وهما: البروفيسور فيرناندو كويفيدو، والبروفيسور باتريك فاسناخت.

وكرم رعاة المؤتمر: مجموعة البطحاء وتسلم الجائزة الشيخ محمد بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، إلى جانب طلبة قسم الفيزياء التطبيقية بجامعة الشارقة.

وأكد الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة أن هذا المؤتمر العلمي المهم يحدث لأول مرة في الدولة والمنطقة، ليناقش قضايا علمية دقيقة ومتقدمة جداً في مجال فيزياء الجسيمات والفيزياء النظرية بالتحديد.