«نماء» تطلق برنامج فتيات سفيرات السلام في بنغلاديش

المصدر: الشارقة - البيان

بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أطلقت «نماء» برنامجها الدولي «فتيات سفيرات السلام» في بنغلاديش بالتعاون مع الشبكة العالمية للنساء صانعات السلام.ويستهدف البرنامج 400 فتاة وسيدة من عمر 16 عاماً في بنغلاديش، من المجتمع المحلي، ولاجئات الروهينغا اللواتي يشكلن ما نسبته 53 % من سكان المخيم البالغ تعداده 900 ألف لاجئ.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لمخيم بالوخالي في مدينة كوكس بازار البنغالية، حيث تم إطلاق الورشة التدريبية الأولى.