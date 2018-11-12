«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها ومشاريعها أمام وفد أميركي

المصدر: دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي- الأميركي، على رأس وفد كبير من الشركات الأميركية ضم كلاً من أكسنتشر، أكسيس بينيترايشن، سيسكو، هانيويل، أي بي أم، كي أند أل جيت، ماستر كارد، بارسونز، باي بال، معهد ساس، وفي أم وير، حيث بحث الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة في مجالات الطاقة والمياه.

واستعرض الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، موضحاً أنه لديها استثمارات بأكثر من 81 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة.

حضر اللقاء، شاكر فرسخ، الملحق التجاري في القنصلية الأميركية العامة في دبي، ومن جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الابتكار والمستقبل.

وقد أسهمت جهود الهيئة الحثيثة في تحقيق الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي.

كما حصدت الهيئة أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، لتصبح أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة . من جهته، أبدى مجلس الأعمال الإماراتي- الأميركي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.