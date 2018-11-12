محمد بن راشد يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مجالس المستقبل العالمية و«دافوس»

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا في دبي ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بورغيه برانديه رئيس وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي يشارك في الدورة الـ 3 للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي انطلقت فعالياتها في مدينة جميرا أمس بحضور ومشاركة نحو 70 خبيراً ومسؤولاً حكومياً من 70 دولة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيف، مشيداً سموه بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجالس المستقبل العالمية ومنتدى «دافوس» العالمي لما لهذه الشراكة من مردود إيجابي على أهداف وتطلعات المجالس التي تصب في خدمة البشرية وإسعاد الناس من خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار في الدول المشاركة في الاجتماعات من جهة، والخبراء العالميين في العديد من القطاعات التي تلامس حياة الإنسان مباشرة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية.