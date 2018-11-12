صحة المرأة تقلل إصابات الأجنة

شددت هيئة تنمية المجتمع في دبي على ضرورة زيادة جرعات التوعية بأهمية التغذية الصحية للمرأة لا سيما في فترة الحمل، لما لإهمال الصحة العامة من تأثير على زيادة نسبة تشوهات الأجنة، بسبب نقص المعادن أو الفيتامينات أو اضطرابات الوزن والإصابة بالسكري.

وقالت ناعمة الشامسي، رئيسة قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع: تسهم أمور بسيطة في تغيير المزاج العام لأفراد الأسرة، وهو ما ينعكس على ردات فعلهم وتصرفاتهم، ونلاحظ أنه في الوقت الذي يتمتع فيه أفراد الأسرة باستقرار وهدوء نفسي فإن ذلك يترجم على شكل تماسك أسري وسعادة يتمتع بها الجميع.

وأضافت:«تجهل بعض السيدات أهمية الغذاء والصحة البدنية في تحسين الصحة النفسية، وتتراوح الأسر بين إفراط في تغذية الأبناء تؤدي إلى زيادة الوزن أو تفريط يسبب نقصاً في المعادن الأساسية واضطرابات في الشهية والنوم، ويسهم وعي الأمهات بأهمية التغذية السليمة وضرورة توفير وجبات شهية لأفراد الأسرة في تحقيق السعادة لهم، ويوفر خطوات بسيطة وسهلة للتماسك الأسري».