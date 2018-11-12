اجتماع: التخطيط المستقبلي حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام

المصدر: دبي - البيان

أكد أعضاء مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة، خلال اجتماعهم ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية التي تعقد بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية دراسة التغيرات الاقتصادية طويلة المدى وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة للنهوض بمستويات جودة حياة أفراد المجتمع في مختلف أنحاء العالم، مشددين على أن التخطيط المستقبلي حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

ودعا المجلس إلى تبنّي خطط واستراتيجيات اقتصادية جديدة تتمحور حول آليات توجيه التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية شاملة.

وأكد المجتمعون ضرورة تحليل وتجميع وتطوير أحدث الأفكار المبتكرة لدراسة النماذج الجديدة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي التقليدي والاقتصاد الرقمي، بما يلبي أشد التحديات الرئيسة إلحاحاً على الأجندة الاقتصادية.

يذكر أن المجلس سيتعاون مع مجلس مستقبل العقد الاجتماعي لتوجيه حوار عالمي حول نهج جديد للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان.