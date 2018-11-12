ربط 13 ألف شاحنة في دبي بنظام المراقبة الذكية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ربط 13 ألف شاحنة يزيد عمرها على 20 عاماً بتقنية ذكية لمراقبة مدى التزام سائقي الشاحنات بالقيادة في الطرق التي يحملون تصاريح للتنقل فيها بأوقات محددة، وذلك في إطار تنفيذ منظومة متكاملة للرقابة الذكية لرصد ومنع التجاوزات والممارسات الخاطئة لسائقي المركبات الثقيلة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع حالياً قائم بدور رقابي على سلوكيات سائقي المركبات، وسيتم اعتماد فرض الغرامات على المخالفين في فترات لاحقة.

عمليات تشغيلية

وقال موسى الرئيسي مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة: إن النظام الذكي الذي تم تطبيقه في الربع الأخير من العام الماضي يهدف إلى تقييم سلوكيات ومخاطر السائقين أثناء القيادة وتنبيههم في حال أي تجاوز مما يحسن من سلوكياتهم ويقلل من عدد الحوادث، كما أنه يساعد ملاك الأساطيل في متابعة المركبات والسائقين بشكل لحظي عبر النظام، مما يساعدهم في تحسين عملياتهم التشغيلية وتقييم حالة كل من هؤلاء السائقين والمركبات بشكل مستمر.

وأشار إلى أن كثيرا من الشاحنات كانت تسير في شوارع غير مصرح لها بالقيادة فيها، وبالتالي يصعب توقيفها ميدانياً للتأكد من حمل التصريح، منعاً لعرقلة السير، لافتاً إلى أن تفعيل التقنية الجديدة أسهم في تقليل الحوادث الناتجة عن تكدس الشاحنات في الأوقات والأماكن الخاطئة، والتقليل من الازدحام الناتج عن مخالفة سائقي الشاحنات بسبب وجودهم في شوارع غير مصرح لهم بالقيادة فيها، خصوصاً أن المركبة الثقيلة تحتل مساحة في الشارع تعادل مساحة أربع أو خمس مركبات خفيفة.

تشريعات

وأشار الرئيسي إلى أن نظام الكشف عن تصاريح قيادة المركبات الثقيلة سيمكّن دوريات الشرطة من تحديد وجود التصريح من عدمه، ما سيسهم في رفع نسبة السلامة المرورية، وتخفيف الازدحام المروري، خصوصاً مع صدور التشريعات.