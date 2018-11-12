عبد الله آل صالح: نسعى لتحفيز الابتكار لدى القطاع الخاص

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تحفيز الابتكار لدى القطاع الخاص ودعم تبنيه لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف العمليات والقطاعات، وذلك انطلاقاً من أهمية الابتكار والتقنية لدفع النمو الاقتصادي، حيث يتواصل العمل على توعية القطاع الخاص للاهتمام بالبحث والتطوير.

ولفت في تصريحات على هامش فعاليات إجتماعات مجالس المستقبل، إلى أن طبيعة وزارة الاقتصاد تواصل تطوير خدماتها الذكية في إطار استراتيجية الحكومة بالانتقال إلى الخدمات الحكومية الذكية، كما تستمر الوزارة في العمل على تعزيز التشريعات والسياسات لتشجيع استقطاب الاستثمارات النوعية التي ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة وتساهم بقيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

وأشاد بأهمية القضايا التي تناقشها المجالس، وقال إنها ترصد أبرز توجهات المستقبل في مختلف مناحي الحياة، وخاصة تلك التي تؤثر بفعالية على النمو الاقتصادي وآليات تعامل الحكومات على المستوى الدولي مع هذه التغيرات، بما يشمل تأثير الاقتصاد الرقمي والتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات على أداء الأعمال والمشاركة في صنع القرار، مع تحليل انعكاساتها على أداء الحكومات والتجارة العالمية.