خلفان بالهول: ترجمة أفكار مجالس المستقبل لمشاريع ملموسة

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، إن مجالس المستقبل العالمية تسعى إلى ترجمة الأفكار والمقترحات التي يتم مناقشتها خلال الاجتماعات السنوية وتحويلها إلى توصيات يتم دراستها داخل دولة الإمارات ومن ثم تحويلها إلى مشاريع ملموسة ومبادرات واقعية وتشريعات قائمة، موضحاً أن التواجد العالمي الملموس يسهل ذلك، لا سيما في ظل تلاقي الخبرات وتبادل الأفكار والمخزون المعرفي من كل جهات بالعالم.

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، إن من حق الإمارات أن تفتخر بأنها محط أنظار العالم كدولة مضيفة لأكبر عصف ذهني عالمي، حيث يجتمع فيها أكثر 700 شخص وصاحب قرار يجتمعون في مكان واحد.

وأوضح أن الأفكار والتوصيات التي تبلورت خلال اجتماعات المجالس مثلت أيضاً أساسا لعدد من أهم الأطروحات والجلسات خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» السنوية.

وأكد أن دولة الإمارات وقيادتها تعتزم برؤيتها الثاقبة قيادة الثورة الصناعية الرابعة بالعالم، وذلك من خلال تقبلها المخاطرة بالاستثمار في صناعة المستقبل من خلال مشاريع مستقبلية واعدة تظهر نتائجها خلال الأعوام المقبلة على سبيل المثل كمشروع متحف المستقبل ومسرعات المستقبل.

ولفت إلى أن الإمارات أدركت منذ زمن طويل ضرورة مواكبة تكنولوجيا المستقبل، وتحفيز الابتكار كإحدى أهم أدوات استشراف المستقبل وصناعته في عالم سريع التغير.