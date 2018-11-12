خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي بولندا وأنغولا

المصدر: أبوظبي ــ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وإلى الرئيس أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيسي أنغولا وبولندا، وكذلك إلى ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء جمهورية بولندا.