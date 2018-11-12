جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك بورشة تدريبية حول فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي-البيان

شارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بصفة خبير بورشة عمل تدريبية، عقدتها منظمة الصحة العالمية، مؤخراً، بأبوظبي، بمشاركة مجموعة من خبراء المنظمة، وممثلين عن عدد من دول الشرق الأوسط، لتشكيل فريق عالمي من الخبراء في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، ضمن جهود المنظمة في تحسين التأهب العالمي والإقليمي للأمراض التنفسية المشتركة ومعالجة الفجوات المعرفية حول هذه الأمراض.

وممثلة عن الجهاز قدمت الدكتورة سلامة المهيري مديرة المختبرات البيطرية في الجهاز محاضرة حول تقصي فيروس كورونا وتطبيق مفهوم الصحة الواحدة والأولويات، التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة لتطوير المعايير العالمية بشأن فيروس كورونا وفقاً لمخرجات الأبحاث والدراسات الموثقة.