مذكرة تفاهم بين كلية فاطمة للعلوم الصحية و «الشرقية المتحدة للخدمات الطبية»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت كلية فاطمة للعلوم الصحية مذكرة تفاهم مع المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي متمثلة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي للتعاون في مجال تدريب وتأهيل طالبات الكلية واستقطاب الخريجات من أقسام التمريض والصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات المقدمة في كلية فاطمة للعلوم الصحية.

وقع على المذكرة من جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، الدكتور أحمد العور الرئيس التنفيذي لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومن جانب المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للدخول في شراكة استراتيجية في مجال العلوم الصحية وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، واستقطاب وترشيح الطالبات الراغبات من كلية فاطمة للعلوم الصحية للالتحاق بمجالات العمل المناسبة لدى المجموعة الطبية وتحت رعايته.

وبموجب المذكرة تشارك المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في اللجان الاستشارية التابعة لكلية فاطمة للعلوم الصحية، والتعاون في مجالات الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك. وفي ضوء مذكرة التفاهم تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات التنفيذ والمتابعة والإشراف المباشر على بحث سبل التعاون البناء وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجالات التعاون المقترحة.

وأكد الدكتور أحمد العور حرص الكلية على توقيع مذكرات تفاهم مع المنشآت والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لفتح آفاق جديدة لتدريب وتأهيل وتعيين خريجات الكلية في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن إدارة الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الطبي الخاص الذي يعتبر شريك استراتيجي للقطاع الحكومي.

وقال: إن القطاع الطبي الخاص بمنشآته المتميزة والتي تتضمن مختلف التخصصات قادر على استيعاب المزيد من خريجات كلية فاطمة وتدريبهن وفق أعلى المعايير والمستويات التعليمية والتي تسهم في تعزيز كفاءاتهن.

من جانبه أكد محمد علي الشرفاء الحمادي استعداد المجموعة للتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المجموعة ومن خلال مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون على أتم الاستعداد لتدريب وتأهيل خريجات الكلية وفقاً لمتطلبات واحتياجات الكلية وخططها التدريبية.