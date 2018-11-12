270 مستفيداً من عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان في أكتوبر

المصدر: عجمان - البيان

استطاعت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان، أن تقدم خدماتها لأكثر من 270 حالة خلال شهر أكتوبر في عدة مؤسسات في دبي وعجمان ورأس الخيمة. حيث انطلقت في رحلتها الأولى إلى دار كبار المواطنين في إمارة عجمان، وقدمت خدماتها لنزلاء الدار وللزائرين، والمتمثلة بفحص الأسنان وتشخيص الحالات.

حيث بلغ عدد المستفيدين 17 حالة، إضافة إلى تقديم العلاج لـ 23 شخصاً من ذوي الدخل المحدود من المنتمين إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. كما زارت العيادة جمعية أم المؤمنين في عجمان، وقدمت الفحص لمجموعة من المنتسبات للجمعية والعمال، وبلغ عدد المستفيدين 18.

وقدمت العلاج لـ 15 طفلاً وأماً في مؤسسة حميد بن راشد الخيرية. وتم علاج 27 حالة من العمال وذوي الدخل المحدود في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان. وزارت العيادة مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان وعالجت 25 حالة.

وتم فحص وعلاج أكثر من 70 حالة في النادي السوداني، وتضمنت الزيارة أمسية تثقيفية علاجية قام بها فريق من كلية طب الأسنان، حيث قدّم الدكتور أبوبكر المهدي من قسم أمراض الفم محاضرة تثقيفية عن صحة الفم والأسنان، وألقى الدكتور خميس جاب الله من قسم جراحة الفم محاضرة عن سرطان الفم، وقام الفريق بإجراء فحوص مجانية لسرطان الفم، وتم تحويل عدد من الحالات التي تم الاشتباه بأن لديهم علامات المرض إلى عيادات الجامعة.