الدورة الـ5 من المؤتمر الدولي لجراحات العظام المتقدمة الخميس

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة الخامسة من المؤتمر السنوي الدولي لجراحات العظام المتقدمة تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2018 في فندق كونراد- دبي.

أكد رئيس المؤتمر الدكتور خالد العوضي، أن المؤتمر الدولي لجراحات العظام المتقدمة (IAOC)، قد أثبت على مدى السنوات الأربع الماضية، نفسه على أنه الحدث الوحيد في المنطقة الذي يركز حصراً على الأمراض وأساليب العلاج في كل ما يتعلق بالأطراف العلوية من جسم الإنسان، ففي العام الماضي، شارك في المؤتمر أكثر من 240 متخصصاً دولياً من أكثر من 18 دولة يمثلون أكثر من 115 منظمة. أما دورة 2018 من المؤتمر فستجمع كوكبة من الزملاء والممارسين لتبادل الأفكار حول أحدث الابتكارات .

وأوضح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن المؤتمر حظي باهتمام خاص من قبل الجائزة، حيث يتناول أحد الموضوعات التي تم تحديدها للدورة الحالية للجائزة وهي: اضطراب الجهاز العضلي الهيكلي، أمراض المفاصل، جراحة العظام، ميكانيكا تقويم العظام، الأمراض الروماتيزمية.