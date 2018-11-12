أنور قرقاش: علاقات الإمارات والسعودية عنوانها الثقة والمصير المشترك

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية تتعزز كل يوم وفي كل مجال، وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك.

إذ قال معاليه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في زيارته للسعودية الشقيقة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التي تجمعنا بالمملكة تتعزز كل يوم وفي كل مجال، وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك».