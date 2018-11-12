«الإمارات للفضاء» و«الياه سات» تشاركان في معرض البحرين للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن مشاركتهما في فعاليات الدورة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران، والتي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، ضمن جناح مشترك يسلط الضوء على أبرز المشاريع الفضائية للدولة وأهم المبادرات الاستراتيجية لكلا الجهتين.

وتهدف وكالة الإمارات للفضاء من خلال المشاركة في المعرض إلى تسليط الضوء على مجموعة من أبرز المشاريع الاستراتيجية الفضائية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها «مسبار الأمل» الذي يعد أول مشروع عربي من نوعه لاستكشاف كوكب المريخ، والذي يجري تطويره من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء تحت إشراف وتمويل من الوكالة، وغيرها من المشاريع.