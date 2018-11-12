خبراء يسلطون الضوء على أثر التقنيات الناشئة في مستقبل الوظائف

المصدر: دبي - البيان

سلّطت جلسة خاصة بعنوان «الوظائف في الثورة الصناعية الرابعة» الضوء على أبرز التغييرات التي ستشهدها الوظائف في مختلف القطاعات والاختصاصات حول العالم، ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية في دبي، التي تنظمها حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء العالميين في مجال الاقتصاد العالمي البروفيسور ماريانا مازوتو المدير المؤسس لمعهد جامعة كوليدج لندن للابتكار والقطاع العام، والعالم أندرو مكافي من معهد «إم آي تي» للتكنولوجيا، وسعدية زاهدي رئيسة قطاع والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، وأوليفر كان مسؤول الشؤون الإعلامية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وناقش المتحدثون مختلف جوانب تأثير التقدم التكنولوجي والتغييرات الديموغرافية ونماذج العمل الجديدة على طبيعة أسواق العمل والآثار المترتبة على نوعية العمالة المطلوبة ومستويات تأهيلها، إضافة إلى الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة في السنوات المقبلة لتخفيض حجم خسائر الوظائف بسبب اعتماد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية.