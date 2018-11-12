أدوات الثورة الصناعية الرابعة تشكل مستقبل نماذج الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أكد أعضاء مجلس مستقبل الإنتاج خلال اجتماعهم ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، أمس، أن التكنولوجيا الجديدة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة ستشكل مستقبل الإنتاج ونماذج الأعمال، مشددين على أهمية توظيف وابتكار سلاسل توريد متطورة في بيئة تجارية عالمية، تدمج الشركات متعددة الجنسيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحدث نقلة نوعية في مستقبل الإنتاج.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز إنتاجية الحكومات وبناء نماذج عمل مبتكرة وتقديم خدمات أعلى جودة وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز تنافسية الدول.

وأشاروا إلى أهمية توظيف استراتيجيات التنمية الصناعية الجديدة في الوصول إلى المستقبل وتعزيز القوى العاملة في مجال الإنتاج باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في ضمان استدامة الإنتاجية.

وأكدوا ضرورة إعادة النظر في مجالات رئيسية مثل التمويل، وإدارة المواهب، وبناء قاعدة رقمية قوية، وتطوير تجربة المتعاملين، مشيرين إلى أن إنتاجية الحكومة تمثل عاملاً أساسياً في بناء ثقة المجتمعات وتعزيز تنافسية الدول.