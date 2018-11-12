توأمة بين بلدية العين ومدينة ووشي الصينية

المصدر: العين ـ البيان

وقعت بلدية العين اتفاقية تعاون وتوأمة مع مدينة ووشي الصينية لتبادل الخبرات في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث زار وفد من البلدية مدينة ووشي الصينية، تلبية لدعوة من عمدة المدينة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للمدن المتآخية، بحضور عمدة المدينة خوانغ تشين ورؤساء عدد من الشركات والمنظمات والجمعيات الصينية وأعضاء وفد بلدية العين الذي ضم الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية وراشد علي النعيمي المدير التنفيذي لقطاع وسط المدينة والمهندس عبدالله حمدان العامري المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن والمساحة.