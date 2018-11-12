«إسعاف دبي» تطلق مبادرة «فنجان قهوة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة «فنجان قهوة» مع خليفة الدراي المدير التنفيذي بهدف التعرف إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم والاستماع إلى شكاواهم وأفكارهم والتواصل معهم من خلال خطط عمل تلبي رغباتهم ومتطلباتهم.

وقال فاروق المعيني رئيس قسم الموارد البشرية: إن فكرة المبادرة جاءت بحرص من القيادة العليا بالمؤسسة لتفقد أحوال الموظفين عن قرب ورصد رغبات العديد منهم في الالتقاء بالمدير التنفيذي لعرض الملاحظات التي تمس سير العمل وتقديم المقترحات وسرد بعض التفاصيل الخاصة بمشكلات العمل لافتاً إلى أن الفكرة عرضتها إدارة الدعم المؤسسي والموارد البشرية على المدير التنفيذي فوافق على الفور وأمر بترتيب اللقاءات مع الموظفين على أن يشارك فيها عينات عشوائية من جميع التخصصات وكافة الفئات والدرجات.