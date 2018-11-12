شرطة رأس الخيمة تعزز قيمة «حُسن التعامل»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا الحادي عشر لعام 2018، بحضور أعضاء لجنة القيادة العُليا، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتطرق قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى شرح قيمة «حُسن التعامل» إحدى قيم وزارة الداخلية، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، الأمر الذي يعزز الأمن والأمان، ويحسن مستوى الخدمات التي تقدم للجمهور ضمن إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى العمل بكفاءة وفاعلية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

ثم استعرض الاجتماع، المؤشرات الوطنية والاستراتيجية ونتائج المبادرات الاستراتيجية في الإدارة العامة للعمليات الشرطية عن الربع الثالث 2018، كما تم مناقشة المؤشرات الوطنية والاستراتيجية ونتائج المبادرات الاستراتيجية في إدارة الاستراتيجية، وتطوير الأداء عن الربع الثالث 2018.

ومناقشة المؤشرات الاستراتيجية ونتائج المبادرات الاستراتيجية في إدارة الإعلام والعلاقات العامة عن الربع الثالث 2018م، واستعراض نتائج مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) للعام 2018م، وعرض ومناقشة نتائج تطبيق نظم الجودة عن النصف الأول 2018، ومناقشة نتائج الإنتاجية في القيادة العامة عن النصف الأول 2018 مقارنة مع نتائج 2017م، وعرض نتائج التقرير الإحصائي الأمني عن الربع الثالث 2018.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال الاجتماع، مدى أهمية تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية ومبادراتها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية «حُسن التعامل» والتحلي بقيم وزارة الداخلية، التي تحث على الشفافية والصدق وتشجع على الإبداع في العمل، داعياً إلى ضرورة تطبيق سياسة التطوير والتحسين المستمر بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي، والخدمات المقدمة للجمهور.