«مستقبل التعزيز البشري» يستكشف لغز إطالة عمر الإنسان

المصدر: دبي - البيان

يطرح تزايد العمر الصحي للبشر بشكل سريع و«التأخر» الملحوظ على سن شيخوخة الإنسان أسئلة محيرة تتمثل الآن لدى مجتمع العلماء والمتخصصين والباحثين بما يمكن تسميته «لغز إطالة عمر الإنسان». واستعرض مجلس مستقبل التعزيز البشري وإطالة عمر الإنسان الآثار المستقبلية للتطورات في مجال تعزيز الإنسان، وانعكاساتها على الصناعة والحكومات والمجتمع في المستقبل.

وأكد المجتمعون أن التطورات العلمية والتكنولوجية الكبيرة والمتسارعة في مجال تحسين صحة الإنسان تتطلب تغييراً كبيراً يتضمن تصميم نماذج حوكمة مبتكرة تضمن مضاعفة فوائدها والاستفادة من الحلول التي توفرها في مختلف المجالات، ومراقبة التحديات المرتبطة بها والاستعداد لتطوراتها.

في سياق متصل، استشرف مجلس مستقبل الأعصاب والدماغ مستقبل التطورات في مجال التقنيات العصبية، وآثارها المتوقعة على الصناعة والحكومات والمجتمع.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تصميم نماذج حوكمة مبتكرة تضمن تعزيز الاستفادة من هذه التقنيات، ومراقبة المخاطر المرتبطة بها بشكل مستمر واستباقي لمواجهة أي تحديات تفرضها في الوقت المناسب.

وتطرق المجلس إلى تأثير التطورات التقنية العصبية على مختلف القطاعات، وانعكاسات تطبيقها على الحكومات والمجتمعات، واستعرضوا عدداً من النماذج والابتكارات الجديدة.