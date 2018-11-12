وفاء بن سليمان: حريصون على جعل مراكز أصحاب الهمم أفضل البيئات

المصدر: دبي - البيان

ثمّنت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، جهود المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً بلجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، التي تواصل زياراتها الميدانية ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بحثاً عن أفضل ما يمكن تحقيقه في جانب الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وأكدت وفاء بن سليمان أن زيارات أعضاء الوطني الميدانية تبدو في غاية الضرورة والأهمية، سعياً للوقوف على أرض الواقع العملي، والاستماع إلى ذوي الشأن لمعرفة ما يقدم لهم وما يتوقعونه، إذ إن المسؤولية الوطنية واجب يتشاركه الجميع، كل يؤدي ما عليه ليكتمل المشهد وتتضح الصورة.

مشيرة في هذا السياق إلى أن وزارة تنمية المجتمع، من خلال مراكز أصحاب الهمم المنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تحرص دائماً على جعل هذه المراكز أفضل البيئات في الرعاية والتأهيل والتمكين، وتبذل من أجل ذلك ما أمكنها لتحسين الواقع والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأوضحت أن الزيارات الميدانية من شأنها أن تختزل الطريق علينا من أجل تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع العملي لهذه المراكز، لا سيما أن زيارة أعضاء الوطني، تشمل كل أطراف المشهد، وتقدم رؤية متكاملة من زوايا مختلفة، فهي تشمل أصحاب الهمم والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والجمهور، وكذلك الإدارات المعنية.