2831 تطعيماً مجانياً للإنفلونزا الموسمية في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

انتهت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، من إعطاء تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية مجاناً تحت شعار «أوقف العدوى»، حيث تم تطعيم 2831، وذلك في العين مول في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وفي بوادي مول من الفترة 6 نوفمبر إلى 10 نوفمبر.

ويأتي إعطاء التطعيم في مراكز التسوق بهدف نشر التوعية والتثقيف، والوصول لأكبر شريحة من المجتمع، والحرص الكبير للحد من انتشار العدوى ووقاية أفراد المجتمع وأفراده من الإصابة بالأمراض والمضاعفات الخطيرة.

وقال الدكتور عمر الجابري المدير التنفيذي الطبي للخدمات العلاجية الخارجية: «لاقت الحملة إقبالاً كبيراً من الجمهور لأخذ التطعيم في مراكز التسوق بالعين، الأمر الذي يعكس زيادة وعي المجتمع بأهمية التطعيم وفوائده».

وأكد الدكتور الجابري، أن توفير التطعيم في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق يأتي تماشياً مع رؤية شركة «صحة» الريادية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.