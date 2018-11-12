«أخبار الساعة»: زيارة محمد بن زايد للسعودية مهمة على المستويات كافة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه أول من أمس في الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر عن قوة العلاقات الإماراتية - السعودية ومتانتها، وأنها تقوم بالفعل على أسس تاريخية وأخوية متجذرة.

وأضافت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «أن سموه أكد أن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة».

مشيرة إلى تأكيد تصريحات سموه على مدى تقدير الإمارات للمملكة ودورها الأساسي للأمن والاستقرار الإقليمي، حيث شدد سموه على دور المملكة المحوري في التصدي للمخاطر التي تهدد العالم العربي، وأعرب عن ثقته بقدرة المملكة على أداء هذا الدور بفضل حكمة قيادتها وصلابة شعبها فيما ستظل الإمارات دائماً في خندق واحد مع أشقائها السعوديين لأن لديها إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.

وأكدت النشرة في افتتاحيتها بعنوان: «زيارة مهمة على المستويات كافة»، أنه برغم أن تبادل الزيارات واللقاءات الأخوية بين قيادتي البلدين الشقيقين أمر طبيعي، فإن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة في هذه الظروف تكتسب أهمية كبيرة».

وأوضحت: «أنه على المستوى الثنائي هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث بحث الجانبان العلاقات الأخوية التي تجمعهما والارتقاء بها إلى آفاق أوسع».